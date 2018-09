Le CSV dévoile son plan pour les 10 ans à venir

Le CSV veut revenir au pouvoir. Ce n'est pas un secret. «Cela fait cinq ans que nous sommes dans l'opposition, cinq ans que nous nous préparons et que nous défendons nos idées», a expliqué Claude Wiseler ce samedi lors du congrès national de son parti à Dommeldange. Pour y parvenir, les chrétiens sociaux ont un plan et le font savoir. Pas seulement pour la législature à venir mais il s'agit «d'une vision pour le Luxembourg sur 10, 15 et même 20 ans», a encore défendu la tête de liste du CSV.

En parlant d'avenir à long terme, Claude Wiseler s'est engagé à réformer au plus vite le système de pensions. «Aujourd'hui nous promettons plus qu'on ne peut donner. Il faut se lancer dès maintenant dans une réforme des pensions afin de pouvoir tenir ces promesses d'une retraite confortable» aux salariés d'aujourd'hui et retraités de demain.

«Il faut construire en hauteur»

Tout en prônant une croissance maîtrisée pour les prochaines décennies, le CSV formule aussi le vœu de rester compétitif et attractif. «Ça peut vous paraître contradictoire. Maintenir le pays attractif tout en maîtrisant notre croissance. Oui c'est exactement ce que je veux. Si le Luxembourg est attractif pour les entreprises, cela signifie que nous aurons le choix des sociétés que nous voulons voir s'installer ». Cette attractivité du Grand-Duché est matérialisée par la promesse d'une baisse de l'imposition des sociétés de 26 à 20%, «de façon progressive sur les cinq à sept prochaines années», a précisé Claude Wiseler.

Des engagements, le CSV en a aussi pris concernant le logement. C'est le président du parti, Marc Spautz, qui s'est le plus avancé sur la question. «Aujourd'hui nous devons construire différemment en travaillant étroitement avec les communes. Il faut aussi se rendre à l'évidence que la superficie du Luxembourg n'est pas extensible et qu'il faut construire en hauteur», a-t-il détaillé.

Dans ce Luxembourg aux couleurs du CSV, si les électeurs en décidaient ainsi dans quatre semaines, Claude Wiseler a promis que l'on pourrait circuler plus facilement. En transports en commun bien sûr avec un tram prolongé jusqu'à Contern et Niederanven, mais aussi en transport individuel. «Nous avons besoin d'autoroutes à trois voies, d'une N7 sur 2x2 voies ou encore d'une tangente Ouest pour juguler le trafic de Belgique», a conclut la tête de liste du CSV.

(Patrick Théry/L'essentiel)