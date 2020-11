Xavier Bettel a «hâte de travailler» avec Joe Biden

Comme chez la plupart de nos voisins, l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis ravit la majorité des élus et partis politiques au Luxembourg. Le Premier ministre Xavier Bettel a été l'un des premiers à dégainer. Contacté par L'essentiel, le ministère d’État s'était d'abord montré prudent attendant «une confirmation officielle», suite à l'annonce des médias américains.

Quelques minutes plus tard, le chef du gouvernement y est finalement allé de son message de «félicitations» à Joe Biden et Kamala Harris: «Hâte de travailler avec vous dans le futur afin d'approfondir les liens historiques entre nos deux nations, ainsi que d'encourager nos relations économiques et culturelles. Comme des alliés et des amis».

Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris on winning the #Elections2020. Looking forward to working with you on further deepening the historic ties between our nations and fostering our economic and cultural relations, as allies and friends. ???????????????????? — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) November 7, 2020

Un message officiel qui masque une satisfaction réelle dans les rangs du DP. La ministre de la Famille et de l'Intégration est allée encore plus loin en saluant «la victoire de la démocratie».

#Democracy wins, #diversity wins! Let’s fight all together for #freedom, #humanity and all citizens of this world @JoeBiden @KamalaHarris #democrats @dp_lu

Luxembourg ???????? has always been and will remain a close friend and a partner of the US ????????. — Corinne Cahen (@CorinneCahen) November 7, 2020

Même son de cloche chez Déi Gréng où le ministre de l'Environnement Claude Turmes s'est dit «très soulagé» de la victoire démocrate, notamment en raison des «engagements» de Joe Biden sur «la protection du climat». Du côté des socialistes, le conseiller d’État, ancien ministre et ex-chef de fraction LSAP Alex Bodry a posté de nombreux messages sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours, faisant part d'un soutien appuyé à Joe Biden: «Wow, enfin!», a-t-il tweeté à l'issue du suspense.

Dans l'opposition, les félicitations transmises par la cheffe de fraction CSV à la Chambre des députés Martine Hansen sont accompagnées d'un premier défi adressé au futur président: «Nous devons renouveler notre partenariat transatlantique. Il n'y a pas d'autre alternative à cette colonne vertébrale des relations internationales et de la paix dans le monde».

Congratulations, Mr. President-elect!

Best of luck for your hard work in the years to come. In the USA. But we also have to renew our transatlantic partnership. For there is no alternative to this democratic backbone of international relations and world peace. — Hansen Martine (@HansenMartine2) November 7, 2020

Les voix véritablement discordantes sont à rechercher à droite de l'échiquier politique. Le député Roy Reding s'est fendu de quelques «retweets» évoquant les fraudes dénoncées par Donald Trump. Joe Thein, fondateur de «Déi Konservativ» et exclu de l'ADR pour de multiples dérapages, a lui montré un soutien ostensible à Donald Trump durant la campagne électorale américaine.

(Thomas Holzer/L'essentiel)