«L'essentiel» bat un record historique au Luxembourg

Le mois dernier, L'essentiel a non seulement battu plusieurs de ses propres records en termes d'audience, mais également le record absolu luxembourgeois, établi depuis plus de trois ans. C'est ce que révèlent les chiffres du Centre d'information sur les médias (CIM), publiés ce lundi.

Au mois de janvier, le plus grand site d'information du Grand-Duché a attiré plus d'1,67 million de «visiteurs uniques», soit 56% de plus qu'il y a un an. Jamais auparavant un site luxembourgeois n'avait été autant consulté sur un mois. L'ancien record - qui s'élevait à plus d'1,5 million de visiteurs uniques - remonte à décembre 2015.

126 000 visiteurs uniques chaque jour

Au cours du premier mois de l'année 2019, le site lessentiel.lu a accueilli chaque jour, en moyenne, plus de 126 000 visiteurs uniques - également un record. Une fréquentation en hausse de 34% par rapport à janvier 2018. L'essentiel, dont les rédactions sont installées à Differdange, doit ces chiffres au nombre de consultations de ses sites francophone et germanophone, plus important que jamais auparavant.

Des performances qui renforcent encore la position de lessentiel.lu comme premier site d’information au Grand-Duché.

(Philip Weber/L'essentiel)