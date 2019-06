Les prix de l'essence à leur tour en forte baisse

Après le diesel, dont le prix a diminué de 4,2 centimes samedi pour s'établir à 1,063 euro/litre, c'est au tour des prix de l'essence de poursuivre leur mouvement à la baisse, dans le sillage des cours du pétrole. À partir de mercredi, le litre de sans plomb 95 et de sans plomb 98 seront vendus 4,6 centimes de moins à la pompe. Le premier s'affichera à 1,203 euro/litre et le second à 1,268 euro/litre.

À titre de comparaison, le litre de sans plomb 95 n'avait pas été aussi «bon marché» depuis le 26 mars dernier au Grand-Duché (depuis le 21 mars 2019 pour le sans plomb 98). À noter que le prix du diesel, lui, ne variera pas mercredi, avec un litre toujours fixé à 1,063 euro.

(pp/L'essentiel)