Les obsèques au complet, les hommages affluent

Depuis ce lundi matin, les citoyens désireux de participer à la messe des obsèques du Grand-Duc Jean, qui se déroulent samedi en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, pouvaient s'inscrire auprès de la Cour grand-ducale. Une partie des places de la cathédrale était en effet disponible pour le public.

Les horaires



La chapelle ardente où reposera le Grand-Duc Jean sera ouverte au public lundi de 14h à 19h, mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h, mercredi de 10h à 19h, jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h, et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Mais les places ouvertes au public sont parties très vite. «Vous avez été nombreux à nous solliciter pour vous inscrire à la messe des funérailles de S.A.R. le Grand-Duc Jean et nous vous remercions pour votre intérêt», écrit la Cour grand-ducale dans un communiqué transmis peu après 10h, c'est-à-dire une heure à peine après l'ouverture des inscriptions. «Toutes les places disponibles ont été attribuées. Plus aucune inscription ne pourra être prise», ajoute la Cour.

En attendant les funérailles, il sera possible de se recueillir devant la dépouille du défunt souverain, qui repose actuellement au Palais grand-ducal. Le grand public pourra venir à partir de ce lundi après-midi, à 14h. Ce lundi matin, les responsables politiques du pays défilent pour rendre hommage au Grand-Duc Jean, décédé mardi dernier. À commencer par les députés, qui ont parcouru, en habits de deuil et en rang serré, les quelques mètres séparant la Chambre du Palais.

(L'essentiel)