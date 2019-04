Il percute un mur de roche en voiture et se blesse

Un accident a eu lieu, ce vendredi matin dans l'est du Luxembourg, sur la route CR121 reliant Breidweiler à Blumenthal. Selon les indications du Corps Grand-Ducal Incendie & Secours (CGDIS), une voiture a été accidentée et une personne a été blessée.

Des informations confirmées visuellement et avec plus de détails, peu après midi, par Patrick Fisch, Chef CIS-Larochette, qui a ajouté par mail que l'automobiliste avait percuté un mur de roche situé le long de la route. Une ambulance s'est rendue sur les lieux de l'accident accompagnée des services de secours et de la police d'Echternach.

Selon les deux photos reçues, la voiture a été totalement renversée sur son toit et l'impact a probablement eu lieu à l'avant du véhicule, fortement endommagé par la même occasion.

(fl/L'essentiel)