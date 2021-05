Les petits satellites n'ont pas eu peur de la pluie

La pluie et le vent n'ont pas refroidi une vingtaine d'élèves luxembourgeois qui se sont rendus, ce samedi 22 mai, sur les hauteurs de la base aérienne d'Elsenborn en Belgique. C'est à proximité de ce camp militaire, situé à plus de 150 km de Differdange, que cinq équipes ont en effet pu lancer leur "CanSat", un mini-satellite aux dimensions d'une canette de boisson. Ce concours scientifique était destiné aux élèves secondaires âgés de plus de 14 ans et il était organisé par l'European Space Education Resource Office (ESRO), un programme d'éducation aux sciences et aux technologies, basé au Luxembourg Science Center.

Les 5 équipes présentes à Elseborn, ce samedi 22 mai.



- L’équipe Lënster Explorer de l’école internationale du lycée de Lënster.

- L’équipe LTS_CanSat de la Luxembourg Tech School

- L’équipe Korolev du Lycée classique d’Echternach

"C'est la première fois que nous organisons, cette année, "CanSat" au Grand-Duché", nous a indiqué sur place Frédéric Conrotte, Manager du programme ESERO à Luxembourg. "L'objectif, c'est d'offrir à des élèves l'opportunité de lancer leur propre satellite à un km de haut. Grâce à deux fusées, cinq équipes au total ont pu lancer leurs "CanSat". Quand les petits satellites sont redescendus sur Terre, des mesures ont pu être prises dans le cadre d'expériences scientifiques. Un rapport sera ensuite dressé par les élèves pour tenter de gagner le concours d'ici le 12 juin". Avec à la clef: une place pour le concours européen en septembre 2021.

L'expérience reviendra lors de la prochaine rentrée scolaire

Après le lancement de la première fusée, Natasha Lepage, élève à l'Ecole Privée Fieldgen, nous a confié ses impressions. "On ne sait pas encore très bien ce qu'il s'est passé exactement", nous a-t-elle indiqué avec prudence face à des conditions météos très compliquées. "On attend que les équipes retrouvent notre satellite pour savoir où on en est. On a commencé ce projet en décembre 2020 et étape par étape, on a procédé à beaucoup de tests avant de pouvoir assister au lancement de la fusée. Grâce à cette expérience, on a appris beaucoup de choses. Au début, tout avait l'air compliqué, mais on a réussi à avancer petit à petit et à la fin, on s'est rendu compte que l'on pouvait réaliser un petit satellite avec un parachute. Réaliser cela à 18 ans, c'est génial. Le son de la fusée au décollage, c'était aussi génial. On n'a pas vu grand chose après, à cause de la météo, mais c'était top et j'encourage tout le monde à participer".

Et Frédéric Conrotte de nous confirmer que le projet sera à nouveau relancer lors de la prochaine rentrée. "Les inscriptions sont ouvertes sur CanSat.Lu, le site Internet dédié au projet", nous annonce-t-il déjà. "C'est ouvert à tous les étudiants de 14 à 19 ans avec un professeur qui va les suivre pendant la durée de construction du satellite. On propose des formations pour les aspects techniques et on est là pour les supporter tout au long du projet et répondre à toutes leurs questions".

Natasha Lepage, élève à l'Ecole Privée Fieldgen

Frédéric Conrotte - ESERO Manager

(Frédéric Lambert/L'essentiel)