L'enquête sur le chauffard de Wiltz a bien avancé

«L'information judiciaire devrait pouvoir être clôturée dans les prochains mois», a indiqué ce vendredi après-midi le parquet, à propos de l'enquête sur la mort, le 2 janvier, du petit Calvin, 2 ans, tué par la voiture de son père rue Grande-Duchesse Charlotte, à Wiltz, au nord du Luxembourg.

Les premiers éléments de l'enquête avait indiqué que l'homme de 47 ans avait délibérément visé un groupe de piétons, tuant son fils, et blessant la mère de l'enfant. Dans le même groupe de piétons, un autre enfant en bas âge, qui se trouvait dans une poussette, ainsi qu'une autre femme et un homme avaient été blessés. Au moment des faits, le parquet évoquait un drame familial.

Depuis, selon le communiqué publié ce vendredi, «plus d'une dizaine d'expertises ont été ordonnées par le juge d'instruction, dont une est toujours en cours», écrit le parquet. Quant au père, il est en détention préventive depuis le drame. Le parquet de Diekirch a ouvert contre lui une information judiciaire notamment pour assassinat, sinon de meurtre, ou de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et de coups et blessures volontaires aggravés.

(jw/L'essentiel)