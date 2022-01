Une jeune de 18 ans tuée dans un accident

Il était un peu plus de 21h30, lundi soir, quand le drame est survenu, annonce tôt, ce mardi matin, la police grand-ducale. Une voiture circulait sur la N22 entre Everlange et Useldange, quand elle est sortie de sa voie pour des raisons encore inconnues et a percuté un arbre sur le bas-côté.

Les secours n'ont pu que constater le décès de la jeune conductrice de 18 ans, originaire du nord du Luxembourg.

Une enquête a été ouverte et le service de mesure et détection de la police était sur place. La N22 est restée fermée à la circulation, plusieurs heures.

(L'essentiel)