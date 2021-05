Où est passé le boulevard Royal d'autrefois?

«Ça a commencé dans les années 1970. Les villas ont été détruites, puis on a reconstruit peu à peu, progressivement». Ces dernières décennies, le paysage du boulevard Royal a changé en profondeur. Les villas avec jardins et arbres qu'on pouvait encore voir il y a un peu plus d'un demi-siècle ont laissé la place aux bâtiments modernes de verre et d'acier actuels. Le quartier y a-t-il perdu une partie de son âme? Peut-être. Le docu-fiction de Serge Wolfsperger «Sur le fil du temps» est consacré à cette évolution, vue par les yeux d'Arnaldo Ferragni.

«Il a emménagé en 1964 au 49, boulevard Royal», bâti en 1962, explique le réalisateur. Il y a ensuite vécu jusqu'en 2020, année de son décès, à l'âge vénérable de 95 ans. Le 49, boulevard Royal, c'est cet immeuble d'irréductibles au sein duquel deux propriétaires ont refusé de vendre, contraignant les promoteurs du Royal-Hamilius, faute de droit d'expropriation, à revoir complètement leurs plans. «Ils étaient fâchés», se souvient Serge Wolfsperger. Celui-ci tournait un documentaire court pour la télé, avec le chef de chantier, quand il a vu cet immeuble, resté debout au bord du trou immense qui se trouvait là en 2016, entre la démolition de l'existant et la construction des nouveaux bâtiments.

«Un peu tout et n'importe quoi»

«Je me suis demandé ce que c'était que cet immeuble», sourit le cinéaste, également comédien. «Je suis allé dans l'immeuble, j'ai sonné, glissé des messages sous les portes pour rencontrer quelqu'un... Quelque temps plus tard, ce vieux monsieur, Arnaldo, m'a rappelé». Alors âgé de 90 ans, le fonctionnaire européen veut bien parler devant la caméra. Locataire depuis toujours, il peut plus facilement parler que les propriétaires réfractaires. «Quand il a emménagé, en 1964, le tram passait par là. J'ai voulu attendre décembre 2020 que le tram revienne pour boucler la boucle». Ce ne sera finalement pas possible, en raison du décès. «J'ai dû utiliser quelques subterfuges pour la fin du film», explique Serge Wolfsperger.

Outre les tournages avec Arnaldo, il peut récupérer les rushs du documentaire à la télé et cherche quelques images d'archives, difficiles à trouver. Et Arnaldo témoigne. «Il avait un double sentiment. Il voyait ça, avec son œil moderne, comme une évolution normale, à laquelle il s'intéressait. Mais, comme un homme d'un certain âge, il voyait sa vie perdre peu à peu ce qui le rattachait au passé. Il en parlait souvent, il considérait que le quartier avait autrefois plus d'âme, avec ses vieilles maisons, ses arbres, ses façades... Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui attire l'œil», rapporte le réalisateur, qui évoque «une sorte d'incohérence architecturale et urbanistique. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est compliqué, avec les prix de l'immobilier».

Pour vous faire une idée de l'évolution du boulevard Royal, de l'arrivée du Royal-Hamilius, qu'Arnaldo, coincé en Italie par la maladie et la pandémie n'a jamais pu voir achevé, vous pouvez voir «Sur le fil du temps» ce week-end au ciné Utopia. Des projections sont prévues samedi à 17h et dimanche à 16h30. Le film dure environ 1h50. Serge Wolfsperger prépare d'ailleurs déjà un nouveau montage, de 1h30, pour la télé et, éventuellement, pour l'international.

(jw/L'essentiel)