Le pays est salué pour son «économie prospère»

Le Luxembourg conserve son «AAA» pour l'agence de notation Standard and Poor's, qui l'a confirmé ce dimanche. L'agence anticipe les «effets bénéfiques» à venir de la réforme fiscale notamment, et indique que «la progression de la consommation des ménages se poursuivra au même rythme qu'en 2017». Pour S&P, «le PIB par habitant sera de l'ordre de 111 000 euros en 2018» et la croissance atteindra 3,3% jusqu'en 2021.

Exposé à «d'éventuels changements au niveau de la régulation financière et de la fiscalité des entreprises», le Luxembourg devrait néanmoins parvenir à faire face et limiter les risques grâce à «la diversification de son économie». De la même manière, Standard and Poor's retient les mesures budgétaires prises par le gouvernement pour «contenir les dépenses publiques».

Pour le ministre des Finances, Pierre Gramegna, l'analyse faite par S&P confirme «les perspectives favorables pour le Grand-Duché sur les années à venir».

(nc/L'essentiel)