Une collision frontale fait trois blessés, l'A7 fermée

Un grave accident de la route s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h, sur la B7 (prolongement de l'A7) entre Schieren et Ettelbruck. Une collision frontale s'est ainsi produite entre deux voitures. Le passager et et le copilote de la première voiture sont restés coincés dans le véhicule et ont dû être désincarcérés par les secours. Gravement blessés, ils ont été emmenés à l'hôpital. Le conducteur de l'autre voiture est également resté coincé dans son véhicule, et a aussi dû être extrait de l'épave. Il a également été blessé et conduit à l'hôpital.

Par conséquent, la circulation était chaotique jeudi matin, au nord de la capitale. L'A7 a été fermée dans les deux sens de circulation, a indiqué l'ACL. L'autoroute était barrée dès le début de l'A7, jusqu'à Colmar-Berg. Les automobilistes étaient déviés sur le réseau secondaire, notamment la N7, qui passe par Ettelbruck. La circulation a pu reprendre vers 7h15 dans un seul sens de circulation, en direction de la capitale. C'est dans ce sens que le trafic est le plus dense, à cette heure de la journée. Entre Schieren et Ettelbruck, la route sera barrée pendant toute la matinée pour que la police puisse mener une enquête sur l'accident.

Par ailleurs, un autre accident a été signalé sur l'A3 jeudi matin, à hauteur de Dudelange, en direction de la capitale. Trois voitures sont impliquées et une voie de circulation est bloquée. Des embouteillages se sont formés jusqu'à Thionville.