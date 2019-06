Des lycéens brisent les tabous sur les MST

«Pour mieux sensibiliser les jeunes, il faut s'adresser à eux dans un langage qu'ils comprennent. Pas en les faisant étudier de la matière qu'ils oublieront tout de suite après», expliquent Gwendolyn, Marius et Yanis, avant le lancement vendredi, dans la cour du Lycée de Garçons d'Esch, de la campagne de sensibilisation «Red-y, Play it safe!».

En l'axant sur les maladies sexuellement transmissibles, les lycéens vont présenter un flashmob suivi de sketchs explicatifs sur la pilule, les préservatifs ou encore les tests de dépistage. Avec pour but de préparer leurs camarades à des relations sexuelles protégées. «Le sexe, il n'y a rien de plus naturel que cela. Il ne faut pas en avoir honte et agir quand il y a un problème», poursuit le groupe.

C'est avec la chanson «U mëch kënnt näischt!» (Rien ne m'atteint!), une reprise en luxembourgeois de l'iconique «I will survive», qu'ils vont faire le tour des lycées dans le centre, le nord et à l'ouest du pays. Ils seront aussi à la GayMat, le 13 juillet, à Esch-sur-Alzette, et partiront munis de préservatifs, flyers et de gants rouges, symboles de leur campagne, à distribuer aux spectateurs présents.

(Matteo Germini et Elio Panek/L'essentiel)