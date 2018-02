La télévision par câble a-​​t-​​elle encore un avenir?

Quelque 50 ans avant Netflix and Co, la réception était brouillée dans les vallées du Luxembourg, qui installait alors des antennes sur les collines et des lignes dans les villages. La télévision par câble était née. Avant les années 1980 et le début du succès de la télévision par satellite, 90% des ménages luxembourgeois avaient une connexion par câble. Et il y avait des dizaines de réseaux de toutes tailles.

Aujourd'hui, la situation semble plus claire. En plus de deux grands câblo-opérateurs, il existe des fournisseurs de services communautaires et des association d'antennes, particulièrement en zone rurale. Environ 80% des 250 000 ménages du Grand-Duché ont encore une connexion, une proportion en baisse. Le câble a-t-il pris un coup de vieux?

Le câble face à la fibre de verre

«Pas du tout», affirme Paul Denzle, président de l'AAC (Association des antennes collectives), un groupe d'intérêt favorable à l'industrie du câble et à ses clients, qui fêtait ce mercredi son 25e anniversaire. Selon lui, le câble sert encore à beaucoup plus que juste la télévision. «Nous sommes en train de transformer progressivement les fournisseurs de télévision en fournisseurs de communication moderne», explique Paul Denzle.

Le fait que beaucoup d'étrangers reçoivent leurs chaînes par satellite ou Internet et que les jeunes se détournent de la télévision linéaire traditionnelle est, bien sûr, un problème. «Mais c'est aussi une chance», estime le président de l'AAC. Car le câble permettrait d'avoir un Internet aussi rapide que la fibre optique. L'une des principales tâches de l'AAC est la sensibilisation du public et des politiques.

Mais Paul Denzle et ses collègues ne se contentent pas de faire du lobbying pour les fournisseurs du câble. Ils représentent aussi les intérêts de leurs clients. Par exemple au sujet du geoblocking. «Nous nous engageons à faire en sorte que les clients qui ont un abonnement, par exemple pour le sport, puissent l'utiliser à l'avenir en dehors des frontières du Luxembourg», affirme Paul Denzle.

(Philip Weber/L'essentiel)