Des employés de DPD ont volé des centaines de colis

C'est l'histoire d'une bande organisée, qui a opéré dans l'ombre pendant plusieurs mois, chez DPD Luxembourg, à Bettembourg. D'après nos informations, cinq magasiniers employés par la société de transports et un chauffeur sous-traitant ont été arrêtés par la police judiciaire début octobre pour des vols à répétition. Le parquet de Luxembourg a confirmé l'ouverture d'une instruction, «dans le cadre d'une affaire de vol» dans l'entrepôt de l'entreprise.

Des ordinateurs, des téléphones portables, des consoles, des vêtements de marque ou encore des jeux vidéo: les voleurs présumés se servaient directement dans les containers via des techniques bien rodées. L'une d'entre elles consistait à se placer dans l'angle mort des caméras de surveillance pour dérober les biens les plus volumineux, une autre à changer les codes postaux pour que les paquets soient traités par le chauffeur complice.

Arrêtés et menottés sur leur lieu de travail

Selon nos sources, le préjudice serait compris entre 650 000 et un million d'euros, et concerne seulement des clients du Luxembourg et de la province de Luxembourg en Belgique. Beaucoup s'inquiétaient de ne pas recevoir leur colis commandés, et les pertes trop nombreuses ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Une personne se serait par exemple fait dérober son colis trois fois d'affilée!

Au moins six mois auraient été nécessaires aux enquêteurs pour réunir toutes les preuves. Puis l'arrestation des magasiniers s'est faite avec fracas dans l'enceinte de l'entreprise. Les suspects ont dû quitter leur poste de travail, et sont ressortis menottés. Le chauffeur, lui, aurait été embarqué le lendemain. Les employés concernés ont reconnu les faits, avant d'être licenciés par DPD. Plus de 50 collaborateurs travaillent à l'entrepôt de DPD de Bettembourg, qui dispose d'une trentaine de véhicules.

Contacté, DPD Luxembourg n'était pas en mesure de réagir à nos révélations.

