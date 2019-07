Sans le roaming, on téléphone davantage

Les frais de roaming ont été abolis en juin 2017 dans l'Union européenne. Une consécration pour les accros aux portables. Désormais quand vous voyagez en dehors de votre pays en Europe, les frais engendrés lors d'une communication ou d'une utilisation des données data restent les mêmes que chez vous.

Dans l'UE, les consommateurs ont profité de la suppression des frais roaming, ils utilisent quatre fois plus leurs données d'itinérance, relate un rapport de la Commission. Le Luxembourg observe une hausse significative de 10% de communications via portable et fixe, assurent Xavier Bettel, ministre des Communications et des Médias et le député, Mars Di Bartolomeo. Elles sont passées à 1 299,2 millions de minutes en 2018 quand elles étaient à 1 175,5 millions de minutes en 2017. Le volume du trafic data a également connu une progression importante, de 20% en 2018: 25 318 contre 21 029 (Tbyte) en 2017.

Suite à la réglementation européenne et l'introduction du système «roam like at home» en 2017, les communications en «roaming out» (appels vocaux d'abonnés luxembourgeois en itinérance) ont elles, augmenté de 34%: 162 millions en 2017 et 218 millions en 2018. Le Premier ministre et le député relèvent également la croissance du chiffre d'affaires des opérateurs, qui est de 2%.

(mm/L'essentiel)