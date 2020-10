«Servir le pays est essentiel»

L'essentiel: Vous accédiez au trône il y a 20 ans, le 7 octobre 2000. Quelles images et sentiments gardez-vous de cet événement?

Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg: Tout d'abord beaucoup d'émotions, cela s'est d'ailleurs ressenti au moment où j'ai prêté serment. Et puis, beaucoup de responsabilités de devenir tout à coup chef d'État, bien qu'il y ait une grande préparation derrière. Mais, une fois le moment venu, cela pèse. Pour la Grande-Duchesse et moi, servir le pays est une chose essentielle et donc nous voulions, et voulons toujours, faire de ce service quelque chose de positif.

En 20 ans, quels ont été les meilleurs moments?

Toutes les rencontres que j’ai eues, avec la Grande-Duchesse à mes côtés, avec la population. Au moment où nous avons fait nos Joyeuses Entrées dans les douze cantons. Mais aussi au jour le jour, il y a des rencontres extraordinaires que j'ai pu effectuer avec des personnalités du monde de la culture, de la recherche, de la politique. C'est enrichissant.

Et les plus difficiles?

Nous avons eu des crises, comme celle, difficile, de l'euthanasie. Là, j'ai pris mes responsabilités et la conclusion a été très positive, dans le sens où on a procédé à une séparation des pouvoirs entre la Chambre des députés et l'exécutif, puisque le Grand-Duc aujourd'hui promulgue les lois et n'est plus dans le législatif.

«Le Luxembourg a toujours trouvé des créneaux dans lesquels il pouvait être compétitif vis-à-vis de ses voisins»

Que vous disent les Luxembourgeois quand vous les rencontrez?

Ils parlent de leur famille, de leur travail, de leurs peines, de leurs joies… Et puis, parfois, ils nous demandent d'intervenir pour tel ou tel projet. Très souvent, je reçois dans mon bureau des gens qui viennent avec un problème personnel et je n'ai pas besoin de dire beaucoup de choses, de les encourager peut-être un peu, mais une fois qu'ils sortent, ils se disent «formidable, j'ai trouvé la solution». Aujourd'hui, il y a tellement de communication à travers les réseaux sociaux, tellement de choses qui se disent... mais on a oublié l'écoute.

Vous avez vu le pays se transformer avec une ouverture de l'industrie vers la finance, et maintenant vers l'économie numérique ou le spatial… Comment analysez-vous cette évolution?

Le Luxembourg a toujours trouvé des créneaux dans lesquels il pouvait être compétitif vis-à-vis de ses voisins. Quand on a eu la crise de la sidérurgie, on a essayé de diversifier, de trouver des entreprises plus high-tech, entres autres, puis nous nous sommes dirigés vers le spatial, avec SES. Nous allons maintenant vers le «space mining» avec l'idée qu'il faut penser comme on dit en anglais «out of the box». Le fait que nous ayons créé une université a changé le pays d'une façon très positive. Il y a les centres de recherche, les start-up... qui font que nous sommes à la pointe dans certains domaines remarquables. Ce sont des développements qui sont dirigés vers le futur pour pouvoir affronter la concurrence, mais au sein d'une Union européenne solide.

La nature de la population a aussi beaucoup changé en 20 ans...

Aujourd'hui, nous avons 200 000 frontaliers, et la moitié de la population résidente qui est non luxembourgeoise. Cette diversité culturelle est un apport extraordinaire. Je suis émerveillé par la façon dont les Luxembourgeois ont continué à accepter vraiment cette immigration. Nous avons une longue histoire de l'immigration, avec les Italiens, les Portugais, les ex-Yougoslaves, avec aujourd'hui les réfugiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui le Luxembourg est ce puzzle extraordinaire de différentes nationalités. Et mon apport, c’est de rassembler, de promouvoir le vivre ensemble, la solidarité et l'intégration de tous.

«Sans les frontaliers, sans les résidents non-luxembourgeois, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui»

Comment faites-vous dans ce contexte pour continuer à être le garant de l'identité luxembourgeoise et de sa devise «Nous voulons rester ce que nous sommes»?

Je m'exprime peu, mais quand je le fais, je parle beaucoup de cette intégration, de ce support énorme de cette population. Je pense que «nous voulons rester ce que nous sommes», oui, d'une certaine façon. Mais il y a une évolution constante, que l'on ne peut pas arrêter, ni figer. Il faut avancer avec notre époque et notre population est prête à le faire. Chacun est nécessaire, apporte un plus à notre économie. Sans les frontaliers, sans les résidents non-luxembourgeois, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui.

Quel regard portez-vous sur le gouvernement et cette coalition inédite à trois partis qui s'est maintenue aux dernières élections législatives?

Je trouve que ce gouvernement à trois est une évolution intéressante. On peut, avec les différentes sensibilités de chacun des trois partis, et ils l'ont prouvé, faire quelque chose de très positif pour le pays.

Le Covid a montré l'importance d'une population d'être unie, forte, et vous êtes le garant de cette unité. Quel message faites-vous passer dans ce contexte?

Nous avons beaucoup téléphoné pendant le confinement. J'étais en contact permanent avec le Premier ministre, la ministre de la Santé, avec les personnes impliquées dans la lutte contre le Covid, les hôpitaux... Mon épouse, qui a le haut-patronage de l’Association nationale des infirmier(e)s luxembourgeois(es), les a beaucoup encouragées. Elle s'est aussi dirigée vers des gens dans la souffrance. Nous avons aidé en donnant des impulsions, du réconfort, des encouragements. On nous dit «votre coup de téléphone nous a beaucoup aidés» et je suis content de l'entendre.

«Pour l’instant, il n’est pas question d’arrêter»

Vous dites œuvrer pour la modernisation de la monarchie grand-ducale. Comment menez-vous ce chantier?

Un rapport est sorti (NDLR: dit «Waringo», sur le fonctionnement de la Cour grand-ducale) et le Premier ministre vient de présenter la «Maison du Grand-Duc» à la Chambre des députés. Tout cela avance et a été fait en concertation étroite avec le Palais. J'ai beaucoup travaillé avec la Maréchale de la Cour, et mes nouveaux collaborateurs. Nous avons fait des réunions importantes pour trouver la bonne formule et aujourd'hui nous avons cette «Maison du Grand-Duc» qui prête à la modernité. Nous sommes une monarchie moderne qui va aller vers l'avenir d'une façon positive.

Ce travail est-il achevé?

Il y a encore beaucoup à faire surtout pour ce qui concerne la mise en application. Mais c’est sur le bon chemin et je ne me fais plus aucun souci. Maintenant je peux continuer à me concentrer sur mon travail comme chef de l'État.

Votre père, le Grand-Duc Jean, avait abdiqué à 80 ans, après 36 années de règne… À 65 ans et après 20 ans sur le trône, est-ce que l'éventualité d'abdiquer vous a déjà traversé l'esprit?

Non, pas du tout, pas pour l'instant. Évidemment, il y a des moments de bonheur, d'autres qui sont plus difficiles. Mais je suis, avec mon épouse, tout à fait serein dans le travail que je fais. Je vois la partie positive dans ce travail, donc, pour l'instant, il n'est pas question d'arrêter.

Si vous pouviez changer un fait, un élément survenu lors de ces 20 dernières années, quel serait-il?

Je ne reviendrais sur rien. Je suis satisfait par le cheminement que j'ai fait. Je suis heureux en mariage, heureux de ma famille, nous sommes très unis. Je pense qu'il faut assumer ce qui était moins bon mais je ne regrette rien. Il faut accepter ce que l'on a fait. Il est important d'assumer sa vie.

(Recueilli par Mathieu Vacon et Jean-Luc Bertrand/L'essentiel)