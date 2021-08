Tom Barrett nommé ambassadeur des États-​​Unis

Joe Biden a nommé mercredi Tom Barrett, maire de Milwaukee (Wisconsin) au poste d’ambassadeur des États-Unis au Luxembourg. La Maison-Blanche l’a annoncé dans un communiqué, alors que le Sénat doit encore l'approuver. «J'apporterai les valeurs de notre communauté dans cette nouvelle fonction, les valeurs de travail, d'honnêteté et de solidarité» s'est exprimé l'homme de 67 ans, dans une brève conférence de presse organisée dans sa ville.

Maire de la ville de 600 000 habitant depuis 2004, le démocrate entré en politique en 1982, a soutenu Joe Biden dans le Swing state (État clé) du Wisconsin, remporté par le président américain. Celui qui a par ailleurs occupé cinq mandats à la Chambre des représentants, remplacera Randolph Evans, qui a quitté son poste en janvier 2021 et repris son activité d'avocat.

