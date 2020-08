Des bars, restos et leurs clients encore sanctionnés

Dans le viseur des autorités depuis le rebond de l'épidémie de coronavirus au Luxembourg, certains bars et restaurants du pays se montrent toujours aussi laxistes avec les règles mises en places. Ainsi, une dizaine d'avertissements taxés et six procès-verbaux ont été dressés au cours de la semaine passée suite à une vingtaine de contrôles effectués par la police.

«La quasi-totalité des infractions concernaient des bars et restaurants et leurs clients. Cela va du non-respect de l'heure légale de fermeture au non-port du masque pourtant obligatoire dans certaines conditions», précise la police qui en a profité pour rappeler les citoyens et établissements à la responsabilité.

Pour rappel, le non-port du masque lorsqu'il est obligatoire est puni de 145 euros d'amende. Les établissements qui transigent avec les règles s'exposent pour leur part à une amende de 4 000 euros, doublée en cas de récidive, voire à une fermeture administrative.

(th/L'essentiel)