Un triple A de plus à la collection du Luxembourg

Contre vents et marées, les finances du Luxembourg restent solides, estime l'agence de notation Moody's. Celle-ci a confirmé la notation AAA du Grand-Duché, avec perspective stable, indique ce samedi matin le ministère de l'Économie dans un communiqué. «La résilience économique, les finances publiques solides et le cadre institutionnel robuste et transparent» du pays «sont les raisons pour lesquelles l'agence a décidé d'octroyer la meilleure note possible au Luxembourg», se félicite le ministère.

L'agence, dans ses conclusions relayées par le ministère des Finances, souligne aussi le «potentiel de croissance robuste» et un «degré élevé de flexibilité économique» du Luxembourg. Les finances publiques, avec une dette faible, «offrent une grande capacité d'absorption des chocs». Même pendant la crise, la dette luxembourgeoise est d'ailleurs celle qui a le moins augmenté dans l'Union européenne.

Selon le ministère, la mention «perspective stable» signifie que Moody's estime que le pays va bien se sortir de la crise du coronavirus, grâce à sa «forte reprise économique» et à sa «préservation de l'importante marge de manœuvre budgétaire». «La notation souligne la solidité de nos finances publiques et l'efficacité de la politique budgétaire», se réjouit le ministre des Finances Pierre Gramegna, cité dans le communiqué. «Elle nous a permis de bien maîtriser la crise et nous ouvre d'excellentes perspectives».

