«Enfin je danse autre part que dans ma chambre»

«La dernière fois qu'on a pu être ensemble comme ça, on avait 16 ans», commentaient avec le sourire Julie et Hanna, 18 ans, dans la nuit de ce vendredi à samedi au Melusina, à Luxembourg. «Ça fait un an et demi que je danse seule dans ma chambre, ça me manquait de danser au milieu des autres», ajoute Hanna en élevant la voix au-dessus de la musique.

Ce vendredi soir, les night-clubs ont rouvert leur dancefloor pour la première fois depuis le début de la pandémie. Pour ce grand retour, le Melusina a dédié sa première soirée aux plus jeunes. «Ce samedi soir, on accueillera la tranche d'âge au-dessus», explique Dany Crovisier, le gérant de la boîte de nuit.

«Un soulagement»

Les principaux intéressés, qui dansent comme un seul homme en réagissant aux instructions des DJ, sont absolument ravis. «C'est un soulagement d'enlever le masque et de ne pas avoir à respecter de distance sanitaire, s'enthousiasment ainsi Louise, 18 ans, et Anna, 17. «On peut enfin voir nos amis, voir leurs visages», souligne Thibault, 17 ans. Pour marquer le coup, l'adolescent et ses amis sont venus à une quinzaine. Avec la jauge sanitaire, «les tickets sont partis très vite. Certains de nos amis n'ont pas pu avoir le leur», soulignent Vincenzo et Matteo, 17 ans.

«Ce n'est pas plus mal que, dans un premier temps, les boîtes de nuit soient limitées à un maximum de 300 personnes et à une ouverture jusqu'à 3h du matin, estime Dany Crovisier. Si les autorités nous avaient autorisés à ouvrir avec notre capacité totale, 600 personnes pour le Melusina, et jusqu'à 6h, ça aurait été trop à gérer d'un coup».

«On se sent en sécurité»

Avant d'accéder dans le club, il faut bien sûr montrer patte blanche. Pour les jeunes qui n'avaient pas de résultat de test Covid certifié négatif en arrivant, le Melusina avait délimité une zone libre à l'entrée de sa terrasse pour faire un test rapide et patienter pour le résultat.

«Les vérifications des tests à l'entrée étaient très bien organisées, apprécient Vincenzo et Matteo. Quand on a déconfiné, on a revu nos amis au parc, c'était mieux que rien mais sanitairement parlant ce n'était pas l'idéal. En club, c'est beaucoup mieux et on se sent plus en sécurité face au Covid».

Les discothèques n'étaient pas les seules à avoir demandé leur autorisation de nuit blanche. Aux Rives de Clausen, des bars aussi jouaient les prolongations. La police était également de la soirée, venue en nombre dans la capitale, pour effectuer des patrouilles et des contrôles.

