Dubaï va garder chez lui le pavillon du Luxembourg

Happening now: Catch a glimpse of the Luxembourg Pavilion at Expo2020 as Franz Fayot, Luxembourg Minister of the Economy, and Maggy Nagel, Commissioner General visit the UAE.@FranzFayot @MaggyNagel @expo2020dubai #LUexpo2020dubai #dubai2020 #dubai #expo2020 https://t.co/Vjrzwzbs10 — Luxembourg @ EXPO 2020 DUBAI (@LUexpo2020dubai) May 31, 2021

En visite aux Émirats arabes unis, le ministre de l’Économie, Franz Fayot, a fait un crochet ce lundi, par Dubaï, où il a visité le site du pavillon luxembourgeois pour l’Exposition universelle 2020. Repoussé d'un an en raison de la pandémie, l'événement aura lieu du 1er octobre prochain au 31 mars 2022 et réunira 190 pays. Le bâtiment imaginé par le cabinet luxembourgeois Metaform, d'une surface brute de 2 270 m², avait été présenté pour la première fois en avril 2017 et les travaux devraient être totalement terminés pour l'été.

Il y a quatre ans, lors des premiers échanges, le gouvernement luxembourgeois avait pour ambition de développer un bâtiment démontable qui devait pouvoir être transféré au Grand-Duché, afin d'y être reconstruit et réutilisé. Mais il n'en sera rien pour l'instant, puisque finalement c'est Dubaï, lui-même, qui devrait le conserver pour lui offrir une deuxième vie. L'accord a été trouvé ce lundi entre Franz Fayot et le ministre d’État à la Coopération internationale et Managing Director de Dubai Expo 2020, Reem Al Hashemi.

«Sans frais pour le Luxembourg»

«Cela nous donne l’opportunité de prolonger la durée de son existence sans frais pour le Luxembourg. Je me réjouis que, pour le Luxembourg, l’Expo2020 se poursuivra ainsi bien au-delà des six mois prévus», a confié le ministre luxembourgeois de l'Économie, accompagné lors de sa visite par la commissaire générale, Maggy Nagel. Selon elle justement, la proposition de Dubaï va permettre à «ce bâtiment magnifique» de s'inscrire «dans l’esprit innovateur du nouvel ensemble urbanistique qui se développera dans les années à venir autour du site actuel de l'Exposition universelle».

Les architectes ont imaginé un pavillon futuriste, aéré et lumineux, qui s'étend sur 50 mètres de large et 21 mètres de hauteur, avec deux étages. L'accord trouvé ce lundi n'indique pas encore de façon précise l'usage futur de la structure.

Can you believe May is almost over? That means that the completion of the Luxembourgish pavilion by @Metaform_Archi is coming closer. Have a look at what happened on site this month! #LUexpo2020dubai #luxembourg #dubai2020 #expo2020 pic.twitter.com/1uS1NuTKTt — Luxembourg @ EXPO 2020 DUBAI (@LUexpo2020dubai) May 28, 2021

