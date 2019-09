Les autoroutes ne seront bientôt plus éclairées

Les autoroutes du pays plongent dans le noir les unes après les autres. Les Ponts et Chaussées démontaient des candélabres sur l'A1 samedi. «Il nous faudra deux week-ends de plus pour finir le travail», estime Raymond Seburger, chef de service aux Ponts et Chaussées.

Au total, 836 luminaires auront disparu des routes du pays. En 2014 et 2015, les Ponts et Chaussées en avaient déjà ôté 290 sur l'A6, l'A7 et l'A13. Cette année, ils en ont enlevé 96 sur l'A13 et terminent un lot de 150 sur l'A1. «Les seuls endroits où nous continuerons à remplacer les lampadaires, c'est sur les échangeurs et les approches de tunnels pour le confort et la sécurité des automobilistes».

Vente aux enchères

Le but de la manœuvre en ne remplaçant pas ces lampadaires arrivés en fin de vie était d'éviter des dépenses. «C'est une économie d'énergie de 550 000 kWh par an, détaille Raymond Seburger. Financièrement, si on compte également les frais d'entretien, on obtient une économie de 100 000 euros par an».

Quand au remplacement des 836 luminaires, «il aurait coûté quelque 2 millions d'euros, pour un équipement qui a une durée de vie d'environ 25 ans», indique Raymond Seburger. Une fois démontés, les poteaux sont mis à la ferraille et vendus aux enchères. La recette ira dans les caisses de l'État. Les luminaires qui fonctionnent encore sont gardés comme pièces de rechange. Ceux en fin de vie partiront au recyclage.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)