Le lundi, c'est bientôt veggie dans les cantines?

La plupart des élèves qui veulent manger végé ou végane «hésitent à aller à la cantine à cause des files, des menus qui n'offrent pas assez de choix, pas assez de goût, notamment ceux qui sont habitués à la maison», explique Aiona Gambucci, du lycée de l'Athénée, dans la capitale.

Les produits non durables ou menacés abandonnés



Restopolis a complètement abandonné les produits menacés, comme le thon rouge, par exemple. Les produits non durables sont eux aussi sortis des menus. C'est le cas, entre autres, des avocats arrivant de l'autre bout du monde.

Ce projet, c'est le «Veggie Monday», le lundi végétarien qui sera lancé sous forme de projet-pilote après les vacances de la Toussaint pour les élèves de l'Athénée, du lycée Aline-Mayrisch et du lycée Michel-Rodange, sur le campus Geesseknäppchen. Chaque lundi jusqu'aux vacances de carnaval, les élèves trouveront uniquement des plats végétariens et véganes au menu. Et si le tout est concluant, le principe sera étendu à d'autres établissements qui en feront la demande.

«Normalement, les plats végé, c'est toujours la même chose»

Selon Aiona, Giulia Gaetti, élève à Aline-Mayrisch et Till Winzen, lycée à Michel-Rodange, cela répond à un besoin. «Avec ce projet, on espère que ça va changer et que tous les élèves vont venir beaucoup plus souvent», sourie Aiona. «On espère tous», relaye Giulia. Pour elle, ce projet va permettre d'avoir une meilleure offre et de manger à sa faim. «Normalement, le plat végé, c'est toujours la même chose. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut une variété, une meilleure offre et la quantité». Pour Aiona, «on manque de flexibilité, on va faire de notre mieux avec ce projet pour avoir plus de flexibilité» sur le végétarien.

Ces derniers mois, Restopolis, qui gère la restauration scolaire et universitaire dans le pays, avait déjà développé son offre de plats végétariens et véganes dans les cantines et continue à travailler avec une nutritionniste pour élaborer des menus complets et équilibrés sans apport animal. Le projet «Veggie Monday» fait partie des objectifs de «Food4Future», élaborés notamment en reprenant des demandes des élèves dans le cadre de rencontres avec le ministère et Restopolis. «Les jeunes avaient réclamé un certain nombre de mesures s'inscrivant dans le développement durable, dont l'augmentation de l'offre de plats végétariens et véganes», indique le ministère de l'Éducation nationale.

(jw/L'essentiel)