Un jeune homme disparu de 25 ans retrouvé mort

Alors qu'il prenait la direction de sa chambre d'étudiant à Namur, le lundi 7 janvier 2019, Sailor Ntwari n'avait plus donné de ses nouvelles et il était porté disparu depuis qu'il avait quitté le domicile de ses parents situé à Bivels dans la commune de Putscheid non loin de Vianden au nord du Luxembourg.

Selon un communiqué de la police grand-ducale, son corps inanimé a été retrouvé, neuf jours plus tard, ce mercredi soir à proximité d'un chemin de terre dans le petit village de Bivels. Le Parquet a été informé et étant donné que l'intervention d'un tiers n'est pas à exclure pour le moment, une autopsie du corps du jeune homme a été demandée.

(L'essentiel)