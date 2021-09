La passerelle «lumineuse» est maintenant ouverte

Au-dessus des rails de la gare de Luxembourg-Ville se dresse une passerelle flambant neuve. Celle-ci est ouverte à tous depuis ce mercredi matin. La précédente, utilisée depuis une dizaine d’années, avait été fermée en mai pour être retirée et remplacée. Le nouvel ouvrage est beaucoup plus large que le précédent et le sol plat évite les désagréments pour ceux qui voyagent avec une valise ou une poussette. Au bout de la ligne droite en direction de Bonnevoie, le piéton est invité à tourner à gauche puis à suivre un arc de cercle, qui sert de raccordement avec le dernier tronçon, le seul à être resté en place.

«Je trouve cette passerelle très bien faite. J’espère qu’elle restera propre, que les gens ne vont pas la salir avec des déchets», lance Theresinha, habitante de Bonnevoie. «Je l’utilise souvent. Pendant les travaux, je devais faire le tour. Si je vais à la gare ou en ville, je gagne du temps à passer par là», reprend-elle. Même constat pour Claire, de passage dans la capitale: «C’est super moderne, vitré, lumineux, et il y aura des ascenseurs partout». Il faudra encore patienter pour ceux-ci, les ouvriers s’affairent encore sur le chantier.

Si la passerelle est accessible, il manque encore certains éléments, comme les panneaux d’information concernant la circulation des trains. Certains accès aux quais sont même encore fermés. Pas de quoi décevoir Julien, un habitué du quartier. «J’ai des bureaux dans le secteur. Nous perdions beaucoup de temps à faire le tour ou à prendre la passerelle provisoire plus bas», se souvient-il. Il estime que cette passerelle est «indispensable» pour les personnes qui se déplacent dans le secteur. Seul Frédéric se montre plus critique: «Il n'y a pas de gros changement. Mais je suis content de ne plus devoir passer par la passerelle provisoire. Je n'étais pas toujours très rassuré».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)