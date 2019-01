La vidéo réalisée dans la prison fait polémique

La prison de Sanem est à nouveau au cœur de l'actualité. C'est un reportage vidéo diffusé sur YouTube montrant différents aspects du chantier qui alimente la polémique. Les images ont été prises par un ouvrier brésilien de 61 ans, selon le Wort, travaillant sur un chantier «hautement sensible» et n'auraient pas dû être diffusées à l'extérieur!

«Toutes les entreprises ont signé une clause de confidentialité lors de l'adjudication et se sont engagées à garder le secret le plus absolu sur toutes les informations du projet», précise Dany Frank, porte-parole du ministère de la Mobilité et des Travaux publics. L'affaire est d'ailleurs jugée suffisamment grave pour que l'Administration des bâtiments publics ait porté plainte contre X. «La plainte est dans les mains du parquet. Mais avant d'en tirer les conclusions il faut l'analyser, établir s'il y a une infraction pénale, si l'ouvrier était au courant de la clause», dit-on au sein du parquet.

Selon les premiers éléments recueillis, l'ouvrier en question n'aurait pas été animé par une volonté de nuire et n'aurait pas eu conscience des problèmes de sécurité liés à son geste. Interrogée par L'essentiel, Soludec, société de construction, mandataire d'une association d'entrepreneurs en charge de la réalisation du gros œuvre, «déplore et regrette fermement la publication de ces prises de vues...». Elles sont le fait «d'un travailleur externe à notre entreprise mis à disposition par une société d'intérim». Soludec assure «collaborer» sur cette affaire avec son client et les autorités compétentes.

(Gaël Padiou/L'essentiel)