L'UE offre parfois «un spectacle désolant»

Jean Asselborn a livré, mercredi, sa 13e déclaration de politique étrangère devant les députés. Celui qui est en poste depuis 2004 a présenté les grands enjeux qui attendent la diplomatie luxembourgeoise pour les mois et les années à venir, dans un monde qu’il estime «en changement permanent».

1. L’Europe

Jean Asselborn est largement revenu sur la politique européenne, avant les élections du 26 mai, qu’il estime cruciales pour l’avenir de l’Union européenne. Il a rappelé sa «volonté de bâtir une UE forte et solidaire», prônant le multilatéralisme. Le ministre en a profité pour critiquer les populistes, ses ennemis habituels, estimant que le «nationalisme aveugle et le manque de respect conduisent tôt ou tard à la guerre, la souffrance et la misère». L’UE se trouverait face à des défis internes et externes, avec les populistes sur le continent et d’autres régimes plus autoritaires à l’extérieur. Jean Asselborn a dénoncé «ceux qui ne respectent pas les valeurs démocratiques, à coup de campagnes de désinformations et de politique commerciale agressive».

Le ministre des Affaires étrangères veut augmenter la dimension sociale de l’Europe, notamment en combattant la pauvreté. Sur la question des travailleurs détachés, il a rappelé que selon lui, un même travail méritait un même salaire. Enfin, des discussions sur l’élargissement sont menées avec la Serbie et le Monténégro, peut-être bientôt avec l'Albanie et la Macédoine du Nord.

2. Le Brexit

Jean Asselborn a aussi consacré une partie de son discours au sujet brûlant du moment, le Brexit. «On sait depuis hier soir que l’accord ne sera pas ratifié par le Parlement britannique», a-t-il débuté. Le report de la date de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, prévue le 29 mars, est envisageable seulement si les Britanniques proposent «une initiative sérieuse» avec un projet clair, reprend le chef de la diplomatie. «La balle est dans le camp britannique».

Il a rappelé que les Britanniques installés au Luxembourg disposeront d’un droit de séjour automatique d’un an après la date du Brexit, le temps de régulariser leur situation. De manière générale, «le Luxembourg va tenter de limiter l’impact négatif de la situation».

3. La politique commerciale

Grand sujet de discussion à l’international ces derniers mois, la politique commerciale a été abordée par le ministre des Affaires étrangères. Il prône pour «une politique commerciale forte, si nous voulons garder notre compétitivité et nos emplois». Garder un cadre qui conserve les droits sociaux et l’environnement est «nécessaire». «Malheureusement, le protectionnisme est en vogue, déplore le ministre. Personne ne profite de cette situation».

4. Les relations avec les pays voisins

Les pays voisins ont aussi été l’objet de l’attention du ministre, qui voit le Luxembourg «comme un moteur économique de la Grande Région». Asselborn veut «développer des initiatives, notamment avec le Benelux», où il faut selon lui renforcer la coopération, via notamment des projets sur le climat. Le Luxembourg s’engage aussi à cofinancer des projets d’infrastructure avec la région Lorraine, qui serviraient au quotidien.

5. Les migrants

L’Europe est toujours tiraillée sur la question des migrants, estime Jean Asselborn. «Le spectacle désolant de l’absence de politique commune sur le pacte migratoire de l’ONU montre qu’il ne faut pas attendre de miracle des élections européennes» sur cette problématique, détaille celui qui s’en était pris à l’Italien Matteo Salvini lors d’une réunion européenne. Il constate que de moins en moins de demandes de protection internationale sont déposées, «car l’Europe est devenue une forteresse ces deux dernières années». «Il faut un partenariat avec l’Afrique, pour donner une chance à l’immigration légale», plaide-t-il.

6. Un pays tourné vers l'international

Le Luxembourg veut aussi poursuivre sa «politique de siège», en attirant les organisations internationales. Pour cela, il faut «améliorer l’attractivité du lieu, via les offres sociales, culturelles et économiques», reconnaît Jean Asselborn.

