Et voici la photo de classe en mode... Covid-​​19

De nombreux jeunes et enfants se souviendront longtemps de cette rentrée 2020, avec l'épidémie de coronavirus. Comme les photos de classe, qui ne ressemblent en rien à celles de l'an dernier. Les sourires devant l'objectif et le moment de convivialité entre camarades de l'an dernier sont enfouis derrière les masques.

Si certaines écoles ont renoncé au traditionnel événement, d'autres comme le lycée classique Fieldgen de Luxembourg, et l'école privée Marie-Consolatrice d'Esch-sur-Alzette, ont décidé de le maintenir mais sous conditions très strictes. À l'école privée, la photo de groupe a été organisée à l'extérieur et avec port du masque obligatoire. Le lycée classique a aménagé un espace spécial, avec une entrée et une sortie, et mise à disposition de gel hydroalcoolique. «Nous avons installé deux points photo pour séparer les groupes», détaille Renelde Urbain, la directrice. «Pour les photos de groupe, on essaie de garder les distances de deux mètres entre chaque élève».

Résultat? Un cadre plus grand et de nombreux espaces entre les élèves. Malgré la disposition actuelle, il était important de préserver la tradition pour Renelde Urbain. «Nous avons décidé de les maintenir car cela a toujours beaucoup de succès et c'est un très bon souvenir pour les élèves». Les photos de classe devaient se dérouler deux jours après la rentrée, à l'école privée Sainte-Anne d'Ettelbruck mais elles ont finalement été annulées. À la place, l'école a demandé aux élèves d'envoyer des photos d'eux-mêmes. «Ce sera plus simple pour faire les cartes que les élèves utilisent à la cantine et pour prendre le bus».

