À 16 ans, Sally rêve de mannequinat

Ne vous fiez pas à son apparente timidité, Sally Remy-Malik n'a pas peur des projecteurs. «Quand elle était petite déjà, elle allait chanter devant toute la classe, ce qui est paradoxal pour une fille réservée», illustre sa maman. Autant dire que l'élève de l'École européenne du Kirchberg n'a pas hésité une seconde avant de s'inscrire au concours Top Model Europe.

Bien lui en a pris, Sally fait partie des 75 modèles filles et garçons sélectionnés pour la grande finale de samedi à Bruxelles: «Petite, je rêvais de devenir mannequin. Si je réussis à finir dans le top 10, alors je commencerai très sérieusement à m'y mettre», explique l'adolescente, qui «s'est motivée avec une amie pour postuler au concours». À 16 ans, la Franco-Canadienne fait partie des plus jeunes inscrits.

Une fraîcheur qui a convaincu le jury au fil des étapes. «On apprend tout d'un défilé: la manière de marcher, les expressions du visage, s'enthousiasme-t-elle. Je sais qu'avec 1,62 m, je ne pourrai faire que modèle photo. Mais pourquoi pas après tout?» Grande fan de mode, Sally «rêve de voyager et de participer aux Fashion Weeks». En attendant, elle teste sa popularité sur Facebook avec une page créée pour le concours: Sally.TopModelEurope.



(Thomas Holzer/L'essentiel)