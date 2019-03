Les bons conseils pour intéresser les employeurs

La journée de ce vendredi promet d’être animée dans le quartier du Kirchberg, en particulier à l’European Convention Center, place de l’Europe. Dès 9h30, des milliers de candidats sont attendus au Moovijob Tour.

Plus de 3 000 postes y seront proposés, ainsi que plus de 2 000 offres de formation. Il est évidemment plus que recommandé de se présenter muni d’un CV et, selon les entreprises visées, d’une bonne dose de patience.

Les organisateurs conseillent d’ailleurs aux candidats de bien cibler les sociétés vers lesquelles ils souhaitent se tourner. Par ailleurs, charge à chaque candidat de se préparer afin de pouvoir se présenter le plus brièvement possible à l’oral. Bonne chasse aux jobs!

(L'essentiel)