388 patients infectés sont suivis à distance

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l’Agence eSanté a mis en place le 26 mars dernier la plateforme eConsult , une solution de téléconsultation pour permettre les consultations à distance entre médecins, médecins-dentistes ou sages-femmes et patients. La plateforme compte aujourd’hui presque 600 médecins utilisateurs, plus de 4 000 patients inscrits et presque 3 000 téléconsultations déjà réalisées, indique le ministère de la Santé, qui parle d'un «recours croissant». «Tous les jours, on constate une augmentation du nombre de rendez-vous entre professionnels de soins et patients».À noter que pour les patients qui se posent des questions sur la téléconsultation, un tutoriel en quatre parties a été développé. Les deux premières parties sont disponibles depuis ce jeudi sur les sites de la CNS et de l' Agence eSanté . Les parties 3 et 4 devraient être consultables dès ce samedi.