Combien faudra-​​t-​​il de nouveaux logements?

Le Luxembourg manque de logements et l'évolution attendue de la population ne devrait pas arranger les choses. Le Statec a publié mercredi des projections sur les besoins à venir du Grand-Duché en matière de logements. D'ici 2060, il en faudra entre 243 066 et 323 608 en plus. Sur 41 ans, cela représente entre 5 653 et 7 526 nouveaux logements chaque année. Pour calculer ces chiffres, le Statec tient compte de la taille des ménages qui doit tomber à 2,08 personnes en moyenne d'ici 2060, contre 2,35 aujourd'hui, mais aussi de l'évolution du PIB luxembourgeois.

Ainsi, selon les calculs de l'institut statistique luxembourgeois, plus le PIB grand-ducal évolue favorablement, plus la population augmente et, donc, plus les besoins en logements seront importants. Point de départ: 2018. Le Luxembourg comptait alors 253 000 ménages privés. Avec un PIB qui progresse d'ici 2060 de 0%, le pays comptera, en 2060, 462 380 ménages privés. Il faudra alors 243 066 logements en plus, soit un rythme annuel de 5 653 nouveaux logements par an.

Plus de PIB, c'est plus de logements

Avec un scénario où le PIB progresse de 1,5%, il faudra 6 095 nouveaux logements par an pour arriver à un total de 262 100 sur 42 ans, pour loger les 480 363 ménages que comptera alors le pays. Si le PIB évolue de 3%, le pays passera la barre des 500 000 ménages, à 504 896. Il faudra alors 6 699 nouveaux logements chaque année pour en avoir 288 046 de plus à l'horizon 2060.

Enfin, le scénario le plus large table sur un PIB en progression de 4,5% par an. Le pays compterait alors d'ici 2060, 538 547 ménages privés, selon les calculs du Statec. Pour caser tout le monde, le Luxembourg devra tabler sur 7 526 nouveaux logements par an, pour en avoir 323 608 de plus qu'aujourd'hui en 2060. Entre 2010 et 2016, 3 200 nouveaux logements ont été mis sur le marché chaque année.

(L'essentiel)