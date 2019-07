Il vole un panneau et brise une cabine téléphonique

Elles font pour la plupart figure de vestige d'un temps que les plus jeunes n'ont pas connu, et cela ne risque pas de s'arranger si les ivrognes y mettent leur grain de sel. Dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h25, un homme fortement alcoolisé a endommagé une cabine téléphonique, route de Luxembourg, à Pétange.

Une scène aussi cocasse que pathétique, puisque le vandale a volé un panneau de signalisation pour commettre son méfait. Il ne s'est pas arrêté là et a également saccagé une voiture, puis la porte d'entrée d'un immeuble. La police a établi un procès verbal. Autant dire que la note finale risque d'être salée pour le démolisseur...

Encore des cambriolages

Parmi les délits répertoriés par la police samedi soir, une femme a été victime d'un vol de sac à main, rue de Strasbourg dans la capitale. Assise a côté d'un restaurant, elle ne s'est pas laissée faire lorsque le voleur lui a dérobé son bien, et a récolté un coup de poing au visage. L'agresseur a finalement été arrêté et présenté au juge.

À noter que la journée de samedi et la nuit de samedi à dimanche ont été marqué par six cambriolages à travers le pays. Si certaines ont échoué, les malfrats ont réussi à repartir avec un Macbook et un IPad à Esch-sur-Alzette.

(th/L'essentiel)