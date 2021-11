La «Gëlle Fra», radieuse, dans les Caraïbes

Mais que nous réserve donc Miss Luxembourg 2020 pour le fameux concours Miss Monde? On vous le disait, il y a peu, Emilie Boland s'éclate actuellement sous le soleil de Porto Rico avec des dizaines de miss venues du monde entier, mais elle n'a pas oublié pour autant de mettre le Grand-Duché en évidence.

De loin et dans un costume doré, on aurait pu croire à un semblant de statue de la Liberté, mais il n'en est rien et Emilie Boland connaît visiblement l'histoire du Luxembourg sur le bout des doigts. «Ce dimanche 28 novembre, nous avons eu une journée merveilleuse où nous avons été filmées dans nos costumes nationaux», précise-t-elle tout d'abord sur son compte Instagram.

Très à l'aise en anglais et avec les chevaux

Le 16 décembre 2021, lors de la grande soirée de clôture du concours Miss Monde, on devrait donc redécouvrir Emilie en «Gëlle Fra». Et la jeune femme de 25 ans de rappeler que ce monument visible à Luxembourg-Ville, place de la Constitution, est «dédié aux milliers de Luxembourgeois qui se sont portés volontaires pour servir dans les forces armées des puissances alliées pendant les deux guerres mondiales et la guerre de Corée».

Dans une autre séquence vidéo, diffusée également dimanche dernier sur la chaîne Youtube du concours Miss World, on peut aussi remarquer une belle présentation d'Emilie Boland. Dans un parfait anglais, Miss Luxembourg 2020 a brièvement l'occasion de s'exprimer sur sa passion pour l'équitation et son amour pour les chevaux.

