Écologie et social main dans la main au Benu

Positionnée sur la place de la Frontière à Esch-sur-Alzette, l’ASBL Benu attire la curiosité avec sa façade en argile, artistiquement décorée. À l’intérieur du bâtiment construit à base de matériaux de récupération, on trouve des ateliers de couture et de sérigraphie.

«Le Benu s’inscrit dans l’économie circulaire. Nous récupérons de vieux matériaux et avec des spécialistes, on fait du merveilleux. Ça vaut aussi pour les humains. Ici, on leur donne une chance de se réinventer», raconte Georges Kieffer, fondateur de l’association.

«Être créatif et se défouler»

Le Service national de la jeunesse (SNJ) a vu là une opportunité pour proposer un atelier de sérigraphie à des jeunes inactifs afin qu'ils reprennent une routine quotidienne et se réadaptent à des règles, tout en apprenant des choses sur l’économie circulaire.

«Je compte retourner à l’école en septembre. Pour ne pas rester à la maison, ici je peux être créatif et me défouler», apprécie Stéphane, 21 ans. Comme lui, Tamara, 19 ans, se rend au Benu pour retrouver un rythme de vie et préparer sa vie active. «J’ai découvert la sérigraphie ici, et du coup, plus tard, j’aimerais travailler dans ce domaine», dit-elle.

(Ana Martins/L'essentiel)