12 épisodes du «Every Corner Tour» sur YouTube

Souvenez-vous, l'été dernier, ils auraient dû partir en vacances aux quatre coins de l'Europe, mais face à l'épidémie de Covid-19, ils s'étaient résolus à rester au Luxembourg. Avec un objectif bien précis et l'idée folle d'un confinement qui s'éternisait au printemps: parcourir toutes les 102 communes du Grand-Duché en 25 journées. À celles et ceux qui auraient pu croire que les quatre amis se contenterait de marcher aux quatre coins du pays pour leur «Every Corner Tour», c'était bien mal les connaître.

Déjà très actifs sur les réseaux sociaux tout au long de leur improbable et inédit périple, ils en avaient visiblement encore un peu sous la pédale pour nous proposer une série de douze séquences d'une dizaine de minutes. Ce jeudi 15 octobre 2020 en début de soirée, ils ont décidé de publier sur YouTube la première des vidéos qualifiées d'«inédites». «Where Are The Donkeys?|The Every Corner Tour - Episode #1» est désormais en ligne et on peut d'ores et déjà vous assurer que c'est un très bon moyen de réviser votre anglais tout en (re-)découvrant le Luxembourg.

«Pour revivre notre voyage de manière plus complète, nous avons voulu proposer un docu-divertissement qui respecte les codes actuels de YouTube», nous a expliqué Mika BV, 18 ans, acteur en formation. «Toutes les séquences ont été tournées lors de notre périple et elles ont été montées ces dernières semaines. Nous y avons ajouté une voix-off en anglais avec des sous-titres».

Et dès les premières secondes de la toute première séquence diffusée jeudi soir, les autres suivront lors des prochaines semaines, on remarque d'emblée la qualité du travail fourni par les quatre amis. C'est frais, c'est dynamique et cela va surtout vous permettre de parcourir l'intégralité du Luxembourg, autrement, à travers des communes où vous n'avez peut-être jamais mis les pieds. De la commune de Colmar-Berg à celle de Bissen, accrochez vos ceintures, vous allez en prendre plein les yeux. Un outil touristique de premier choix salué par le ministère, mais qui n'a pourtant bénéficié d'aucun soutien financier.

(fl/L'essentiel )