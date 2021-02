Les entreprises créées en 2020 seront aidées aussi

Elles ont vu le jour dans un contexte économique plus qu'incertain, à savoir celui du Covid. Lex Delles, le ministre DP du Tourisme et des Classes moyennes, a annoncé ce lundi, que les entreprises qui ont commencé leur activité en 2020 (la date limite est fixée au 31 décembre 2020) pourront désormais prétendre à l'aide aux coûts non couverts (exemple: le loyer) et à l'aide de relance. «Nous les encourageons ainsi à exercer leur activités dans la mesure du possible», souligne Lex Delles.

En outre, le gouvernement a décidé que les entreprises dont la perte du chiffre d'affaires pour le mois de janvier 2021 est inférieure aux 25% exigés, pourront profiter de l'aide de relance pour le mois de janvier 2021. À la condition qu'elles aient fait l'objet au cours de ce mois d'une obligation légale de fermeture (par exemple les magasins de détail non alimentaire, fitness...).

Aides jusqu'en juin

Pour mémoire, les aides à l'horeca ont été prolongées jusqu'à juin et améliorées, avaient annoncé vendredi le Premier ministre et l'Horesca. «La Commission européenne nous a donné les moyens d'élargir le soutien pour notre économie, notamment en augmentant le plafond des aides, explique Lex Delles. Nous avons saisi cette opportunité».

Cela suffira-t-il à sauver les entreprises les plus en difficulté? Les indépendants demandent notamment de pouvoir bénéficier d'un «salaire de compensation». «L'aide aux coûts non couverts couvre déjà le salaire de l'indépendant que paie la société concernée, estime Lex Delles. Les entreprises fermées comme les cafés et les restos peuvent faire valoir le salaire de l'indépendant dans leurs coûts et elles seront remboursées à 100%». Interrogé également par L'essentiel sur les revendications de l'Horesca, comme la TVA à 3% et la prolongation de la validité des bons d'hébergement, le ministre a souligné qu'il existait déjà une «panoplie» d'aides pour les secteurs exposés en première ligne à la crise. Il a également rappelé qu'il restait à l'écoute, avec des échanges «hebdomadaires» avec le secteur.

(Olivier Loyens/L'essentiel)