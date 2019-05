Un accident a été simulé dans un tunnel de l'A7

Les secouristes étaient mobilisés dimanche matin dans le tunnel Gosselerbierg, sur l'A7. Pas pour un accident, mais pour un exercice grandeur nature, annoncé durant la semaine. De nombreux membres du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS), de l'Administration des ponts et chaussées, de l'Inspection du travail et des mines (ITM) et de la police grand-ducale ont été mobilisés.

L'exercice, qui a débuté vers 7h, avait pour but de préparer les secouristes à un éventuel accident, dans cet endroit sensible. «Ces tests sont indispensables et obligatoires afin de garantir la sécurité des usagers du tunnel en cas d’incident», indiquait le gouvernement dans la semaine.

La circulation dans le secteur a bien sûr été perturbé, mais tout est rentré dans l'ordre en fin de matinée.

(L'essentiel)