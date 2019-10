Une association se charge de ramasser les déchets

«Une action de grand nettoyage par an, ce n'est pas assez. C'est tous les jours qu'il faut se mobiliser», estime Didier Picard, fondateur de l'ASBL Pickitup Luxembourg (en français: ramasse), muni de sacs poubelle sur la route nationale de Reckange-sur-Mess. Il n'était pas tout seul. Une dizaine de «Pickies» s'étaient levés de bonne heure pour lui prêter main-forte.

«Le tout avait commencé par un défi personnel. À chaque pause de midi, je quittais mon bureau et les réseaux sociaux pour un moment de détente au vert. Les déchets jonchant mon parcours m'ont alors donné l'idée de créer Pickitup», raconte l'ancien graphiste, qui depuis s'est entièrement consacré à l'association.

«Les gens jettent vraiment n'importe quoi»

Événements culturels, actions de nettoyage et activités de sensibilisation dans les écoles... Depuis le lancement de son projet en mars, Didier Picard et sa troupe sont sollicités un peu partout. «Les enfants sont très demandeurs. Ils sont moins gênés que les adultes et le voient comme une chasse au trésor», explique le père de famille de Mamer.

Chaque jour, la communauté s'agrandit sur les réseaux sociaux. Et ils sont nombreux à partager leurs exploits sur le groupe Facebook de l'association. «Le déchet numéro un reste le mégot. Les bouteilles en plastique et les canettes se disputent la deuxième place», détaille le natif de Bruxelles. Des objets plus insolites, comme des pneus ou encore des pare-chocs, ont aussi été repérés. «Une fois, j'ai trouvé un sex-toy dans les bois de Dippach. Comme quoi, les gens jettent vraiment n'importe quoi par terre», ajoute Didier Picard.

(Ana Martins/L'essentiel)