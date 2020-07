Les bons de 50 euros arrivent dans les boîtes

Pour relancer le tourisme au Luxembourg, qui a été impacté par la crise du coronavirus, le gouvernement a décidé d'offrir 700 000 bons de 50 euros, aux résidents et aux frontaliers de plus de 16 ans. Les bons promis ont commencé à arriver dans les boîtes aux lettres en ce début de semaine. Ils sont utilisables à partir du 15 juillet et jusqu'au 31 décembre 2020. Un petit cadeau du gouvernement qui permettra «d'explorer le Luxembourg dans ses moindres recoins», est-il promis dans la brochure traduite en quatre langues, en luxembourgeois, en anglais, en français et en allemand.

Au dos du bon, le gouvernement a détaillé également les modalités pratiques de cette nuitée offerte dans un établissement au Grand-Duché. Pour rappel, chaque bon possède son propre code et un QR code utilisable une seule fois. Ce bon ne pourra pas être échangé contre sa valeur et aucun remboursement ne pourra être effectué si le client dépense moins de 50 euros pour sa nuitée. Pour choisir et réserver son hébergement, que ce soit un hôtel, un camping ou une auberge de jeunesse, rendez-vous sur le site Visitluxembourg. Bon séjour!

(L'essentiel)