Le bon pour un test rapide en pharmacie séduit

Face aux autotests qui ne semblent pas forcément convaincre les potentiels clients des bars et restaurants, la Ville de Luxembourg a été la toute première à proposer des bons pour un test antigénique rapide gratuit à effectuer, pour le moment, dans quatorze pharmacies de la capitale.

Combien cela va-t-il coûter à la ville de Luxembourg?



«Nous avons reçu Alain de Bourcy, président du Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois (SPL), le vendredi 14 mai à l’hôtel de ville et nous sommes arrivés à un accord sur le prix au terme de négociations», nous a précisé Lydie Polfer sans en dévoiler beaucoup plus.



«Le prix est correct pour les deux parties. Il ne faut pas oublier qu’il y a quand même du travail à effectuer derrière tout ça. Cela aura évidemment un coût. C’est gratuit pour les citoyens, mais la ville devra payer ces tests. Si l’on compare ce coût aux autres coûts que cette pandémie a engendrés, nos finances peuvent le supporter». «Nous avons reçu Alain de Bourcy, président du Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois (SPL), le vendredi 14 mai à l’hôtel de ville et nous sommes arrivés à un accord sur le prix au terme de négociations», nous a précisé Lydie Polfer sans en dévoiler beaucoup plus.«Le prix est correct pour les deux parties. Il ne faut pas oublier qu’il y a quand même du travail à effectuer derrière tout ça. Cela aura évidemment un coût. C’est gratuit pour les citoyens, mais la ville devra payer ces tests. Si l’on compare ce coût aux autres coûts que cette pandémie a engendrés, nos finances peuvent le supporter».

Voisin de la pharmacie Hamilius, rue Aldringen, Ramin Safavi, patron de l’Interview, salue l’initiative. «C’est positif pour les cafés», se réjouit-il. «Surtout avec la mauvaise météo actuelle, les terrasses, ça ne fonctionne pas très bien. On préférerait donc avoir les gens à l’intérieur des cafés. Les autotests prennent un certain temps pour donner une réponse et à la fin, les gens préfèrent boire leur café en terrasse au lieu de rentrer chez nous. La nouvelle solution avec ce certificat délivré en pharmacie est un pas en avant. Des bons gratuits pour aller se faire tester en pharmacie, ça nous permettra d’avoir plus de clients à l’intérieur, où nos clients sont au chaud et moins mouillés».

Située en plein centre-ville de Luxembourg, la pharmacie Stumper est entourée de bars et de restaurants. «C’est une très bonne initiative et cela a été proposé assez rapidement par la ville», reconnaît Jeff Stumper, pharmacien, rue des Capucins. «De nouvelles décisions arrivent assez vite et on est parfois surpris. On ne fait pas partie de l’opération pour le moment, mais l’idée, c’est de dégager de la place pour pouvoir proposer des tests dans les prochains jours. On va chercher à mettre une tente devant la pharmacie ou tenter de trouver un autre local. On reçoit beaucoup de demandes de nos clients et on va tenter d’y répondre. Les restaurateurs ne sont pas très friands de faire les tests chez eux, car pour eux, c’est aussi difficile de le faire correctement».

«Participer à un renouveau de la vie sociale à Luxembourg-Ville»

Ce mercredi, peu avant midi, nous sommes justement tombés sur deux amis qui s’étaient donné rendez-vous à l’intérieur d’un restaurant. «Avec la pluie qui tombe actuellement au Luxembourg, c’est un peu embêtant d’aller en terrasse», nous ont-ils confié. «Faire le test à l’extérieur avec un temps pareil, c’est un peu bête et l’arrivée des bons pour un test antigénique rapide gratuit, c’est une bonne action. Faire un test à 30 euros dans une pharmacie, c’est un prix exagéré par rapport au prix d’une commande dans un restaurant. Proposer le test gratuitement, c’est une super action. J’ai pris deux bons, un pour moi, un pour mon copain et on va se faire tester à la pharmacie. C’est un vrai plus que le test soit valable pendant 24 heures».

Très contente d’avoir pu mettre sur pied l’opération avec les pharmacies, Lydie Polfer n’a pas ménagé ses efforts pour y parvenir. «Nous voici désormais avec quinze endroits (quatorze pharmacies et l’hôpital du Kirchberg) pour pouvoir faire un test rapide et certifié contre le Covid», se félicite-t-elle.

«L’avantage, c’est la validité de 24 heures. Nous avons contacté les 700 bars et restaurants de la capitale, et ce mercredi midi, plus de 10 000 bons pour des tests gratuits ont déjà été distribués aux particuliers et aux tenanciers. La réponse est très positive et très concrète et j’en suis très contente, car cela prouve que les gens sont responsables vis-à-vis d’eux et des autres. Ils veulent participer à ce renouveau de la vie sociale dans notre ville».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )