«Pachamama», «pépite» coproduite au Luxembourg

Conte initiatique au «message écologiste sincère et humaniste», le film d'animation «Pachamama», qualifié également «d'éblouissant» et de «bijou de cinéma» par la critique, est nommé à la 44e cérémonie des César, ce vendredi soir. Sorti dans les salles en décembre 2018 et «disponible sur Netflix en juin 2019», ce film d'une heure et douze minutes, réalisé par l'Argentin Juan Antin, a été coproduit (en France, au Canada et) au Luxembourg par la société «Doghouse Films» basée au 1535, à Differdange, où une trentaine de personnes ont travaillé sur ce projet durant quatorze mois.

«On est proche de ce projet depuis 2013 et nous nous y sommes plongés pleinement lorsque la société «Folivari», de Didier Brunner, a repris en main la production», précise Pierre Urbain, producteur chez Doghouse Films. «Travailler sur "Pachamama" a été une grande chance et une aventure fantastique. Nous nous sommes particulièrement occupés de décors. Notre marque de fabrique? Anticiper les difficultés et avoir de vrais échanges "humains" avec les artistes. Rester derrière son ordinateur prête à la confusion. Ce film correspondait parfaitement à notre volonté de s'inscrire dans des films d'auteurs, pas trop main stream, qui ont quelque chose à raconter par leur histoire et leur design».

«Le Luxembourg, un vrai pays de coproduction»

«On a senti qu'il se passait quelque chose avec ce "Pachamama" lorsqu'il est sorti en salle en France et au Luxembourg», reconnaît David Mouraire, directeur administratif et financier chez Doghouse Films. «Les retours des critiques étaient dithyrambiques et ils allaient bien au-delà de nos espérances. Plusieurs festivals l'ont réclamé à l'étranger et avec plus de 220 000 entrées au cinéma en France, on peut également dire que le public a répondu présent. En tant que coproducteur, on n'a pas tout fait sur ce film, mais on était notamment responsables des décors et ceux-ci ont été particulièrement salués. Merci également au Film Fund Luxembourg et son soutien financier, sans qui on n'aurait même pas eu l'occasion de travailler sur ce projet».

«Être nommé aux César, c'est très bien pour le Luxembourg qui est un pays très ouvert vers la coproduction internationale. Nous sommes un vrai pays capable de produire des films en bonne intelligence avec des pays partenaires», souligne encore Pierre Urbain. «Nous n'apportons pas d'avantages fiscaux», ajoute David Mouraire. «Il y a du talent artistique ici et ça se sait. À Differdange, nous sommes très bien au 1535, mais on se sent déjà un peu à l'étroit. Des talents aimeraient nous rejoindre au Luxembourg, mais je ne vous cache pas que le prix des logements est un vrai frein pour des artistes avec des contrats déterminés sur certains projets, malgré l'attractivité des salaires».

Dans la catégorie «Meilleur film d'animation», «Pachamama» est nommé aux côtés des deux films «aux budgets nettement supérieurs» nous a confié David Mouraire, directeur administratif et financier chez Doghouse Films. «Par rapport à eux, on reste petit et on est dans la peau du challenger», souligne Pierre Urbain, producteur chez Doghouse Films. Quoiqu'il arrive, nous ont confirmé David et Pierre « ça ne changera pas grand chose. C'est déjà du bonus d'être nommé et dans le meilleur des cas, on sabrera le champagne devant notre télévision». La cérémonie est à suivre sur Canal + en clair à partir de 21h ce vendredi 22 février 2019.

«Astérix: Le Secret de la potion magique» d'Alexandre Astier.

«Dilili à Paris» de Michel Ocelot.

