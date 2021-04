Des fins de mois difficiles pour 26,4% des ménages

Le Luxembourg, un pays riche dans lequel les richesses sont de moins en moins bien partagées. Risque de pauvreté en hausse, inégalités croissantes, précarité accentuée et écarts salariaux de plus en plus importants. Le Panorama social annuel de la Chambre des salariés (CSL), présenté ce mercredi, brosse un portrait social inquiétant du Grand-Duché. «La richesse cache souvent la situation réelle de beaucoup de gens», déplore Jean-Claude Reding, vice-président de la CSL. «Notre analyse montre que depuis des années, les inégalités augmentent dans le pays».

Ainsi, le panorama met en exergue un indice Gini, qui mesure les inégalités, en forte hausse pour 2019 (+3,2% sur un an, à plus de 32) alors que dans le même temps il baissait en zone euro. Des écarts qui passent notamment par le salaire. De 2010 à 2019, le pouvoir d'achat des hauts salaires a progressé de 9%, alors que cette hausse est seulement de 4,8% pour les bas salaires.

Dur de joindre les deux bouts

Le risque de pauvreté tend lui aussi à augmenter avec ces inégalités. En 2019, il atteint le taux de 17,4%. Et sans les transferts sociaux (aides au logement, aides alimentaires etc.) et les pensions, ce risque de pauvreté serait même de 46,1%. Pourtant, la bouffée d'oxygène apportée par ces transferts tend à se réduire, en 2019. Au final, plus d'un ménage sur 4 (26,4%) a du mal à «joindre les deux bouts», relève la CSL.

Si le chiffre est en légère baisse sur un an en 2019, la tendance de fond est là aussi inquiétante: la proportion de familles qui connaissent des fins de mois difficiles au Luxembourg a grimpé de 31% depuis 2003! À tout ceci s'ajoutent des charges élevées pour se loger, particulièrement quand on est pauvres et locataires. Les ménages les moins aisés dépensent ainsi 58,6% de ce qu'ils gagnent pour le logement (30,25% seulement pour les «non pauvres»).

Ces inégalités «frappent différemment les gens», souligne Jean-Claude Reding. «Selon le niveau de revenu, le niveau d'emploi, le genre…» 41,3% des familles monoparentales, le plus souvent une femme qui élève seule son ou ses enfants, font ainsi face au risque de pauvreté. Les familles nombreuses suivent à 35,1%. En outre, 82,1% des salariés à temps partiel sont des femmes, un record en zone euro. La précarité au travail augmente d'ailleurs aussi, avec des emplois temporaires en forte hausse, même s'ils restent minoritaires, et qui touchent très majoritairement des jeunes.

Pour Jean-Claude Reding, pour inverser ces tendances, «il faut une volonté politique forte sur les revenus, la Sécurité sociale et la protection des conditions de travail, ainsi qu'un investissement public fort dans les institutions sociales». Et ce d'autant plus que les données datent de 2019. «C'est un problème de fond, qui sera certainement aggravé par la crise sanitaire», s'inquiète Jean-Claude Reding.

