Elle quitte sa voiture avant que le train la percute

Lundi, en début d'après-midi, peu avant 14h, la circulation a été totalement arrêtée sur la ligne entre Luxembourg et Kleinbettingen, à cause d'un incident à un passage à niveau de Bertrange.

D'après les CFL, la faute en incombe à une automobiliste qui n'a pas respecté le code de la route. Elle a pu quitter son véhicule juste avant que le train la percute. Choquée, elle a été transportée à l'hôpital pour être prise en charge, rapporte la police grand-ducale. Aucun des 35 passagers du train en provenance d'Arlon n'a été blessé. Ils ont pu poursuivre leur route avec un bus. Le trafic a repris vers 15h10.

Le procureur a ouvert une enquête et envoyé la police technique et scientifique sur les lieux de l'incident.

#CFLINFOS50 - Retour à la situation normale.

La perturbation survenue à Bertrange-Strassen est terminée depuis 15:10. La circulation des trains va reprendre progressivement. Quelques retards/suppressions peuvent encore survenir.Les CFL mettent en place... https://t.co/I5ENpzseZ1 — CFLinfos (@CFLinfos) July 5, 2021

Ces dernières années, les CFL on entamé un long processus de suppression des passages à niveau, jugés dangereux. «Seul un passage à niveau supprimé est un passage à niveau sûr», écrivent-ils. 25 l'ont été entre 2015 et 2020. Ils en restent encore 116 dans tout le pays. Les treize prochains à «tomber» seront situés à Kiischpelt, Schieren, Mersch, Lorentzweiler, Steinsel, Walferdange, Luxembourg, Mamer, Steinfort, Differdange, Bettembourg, Kayl, Dudelange, Rumelange, Dippach et Contern.

(L'essentiel)