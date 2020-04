L'index arrivera bien plus tard à cause du virus

L'automne 2021, tel était le moment envisagé pour la prochaine indexation des salaires et des pensions au Luxembourg. Mais la crise du coronavirus rabat totalement les cartes en ce printemps, décidément pas comme les autres.

Calculé par rapport à l'inflation, l'index arrivera logiquement bien plus tard que prévu. Il fallait s'en douter, l'effondrement des prix pétroliers dû aux restrictions de déplacements et à une économie au point mort aura un impact non négligeable. Conséquence directe, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,6% entre février et mars, écrit le Statec, vendredi.

La baisse est substantielle concernant les produits pétroliers (-7%), et encore plus importante concernant les transports (-21,2% pour le transport ferroviaire et -42,8% pour le transport par autobus notamment). Des chiffres spectaculaires dus en majeure partie à la mise en place de la gratuité des transports au Grand-Duché.

Encore plus spectaculaire en avril

Une mesure prévue depuis plus d'un an, qui tombe en pleine épidémie de coronavirus. Ces facteurs conjoints font passer presque inaperçue l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires (fromages, viandes, yaourts, poissons), même si d'autres ont baissé (fruits et légumes). Le montant des voyages forfaitaires a également augmenté, malgré la diminution du prix des billets d'avion.

Au final, le taux annuel d'inflation s'établit à 0,9% contre 1,7% un mois plus tôt... Et le mois d'avril devrait être encore plus spectaculaire en la matière en raison du confinement, éloignant encore davantage le déclenchement de la prochaine indexation.

(Thomas Holzer/L'essentiel)