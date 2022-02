«Les Ukrainiens se préparent au pire, ici au Donbass»

«Nous avons acheté des bougies, de quoi stocker du fuel pour soutenir au mieux la Croix-Rouge ukrainienne, si le pire devait arriver». Mardi, Vladimir Petrov et une équipe de cinq Ukrainiens œuvraient pour la Croix-Rouge luxembourgeoise à Kramatorsk, dans la région du Donbass, non loin de la ligne de front entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes.

«Avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), nous sommes les derniers sur place. La Croix-Rouge allemande est partie», confie-t-il. «Ici pour le moment, c'est calme. Mais la situation est très sensible (...) Pour le moment, d'après nos informations, il n'y a pas de mouvements de populations vers le centre du pays. Les familles sont là, les enfants vont à l'école, la vie continue. Mais tout le monde parle de la crise, suit les infos. Les gens se préparent au pire mais espèrent le meilleur», raconte le Macédonien, qui travaille depuis cinq dans la zone pour l'organisation luxembourgeoise.

«Les gens ont peur mais il ont l'habitude de vivre avec ce sentiment, car 2014 fut terrible. Ils disent, c'est ici ma maison. Où devrais-je aller? La hausse des prix de l'énergie et des produits rend un départ très difficile. Comme le fait de se loger ailleurs», raconte Vladimir.

La Croix-Rouge luxembourgeoise est active en Ukraine depuis près de 30 ans. D'abord suite à la catastrophe de Tchernobyl. Et depuis le conflit de 2014, elle vient en aide aux populations déplacées, au système de santé, reconstruit des maisons des lieux de soins notamment psychiatrique. Ces dernières semaines, face à l'explosion des prix de l'énergie, elle a fourni du charbon à 250 personnes.

Mais les budgets de 500 000 à 800 000 euros annuels ont fondu à environ 300 000. «Il y a eu le Covid et depuis 2017, c'est une crise oubliée», confie la coordinatrice pour les activités en Ukraine, Myriam Jacoby.

«Le financement du ministère des Affaires étrangères ne suffira pas», poursuit-elle lançant un appel aux dons. Car la Croix-Rouge luxembourgeoise travaille déjà à une réponse d'urgence pour offrir, comme en 2014, de l'aide si des populations devaient se déplacer.

Parmi la petite équipe sur place, Vladimir quittera la zone vendredi, à la demande du CICR, pour des raisons de sécurité. La Croix-Rouge ukrainienne et l'équipe de la Croix-Rouge luxembourgeoise poursuivront leur action «soutenir les plus vulnérables».

(Nicolas Martin/L'essentiel)