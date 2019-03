Les voitures autonomes testées en transfrontalier

Le Luxembourg, l’Allemagne et la France veulent aider à développer le secteur des voitures autonomes. Un site expérimental à cheval sur les trois pays a été mis en place et sera présenté la semaine prochaine en présence de ministres des trois pays et région concernés. Des voitures, des minibus ainsi que des feux connectés de nouvelle génération seront testés.

Le projet vise à développer la conduite automatisée et connectée, en voyant comment se comporteront les véhicules «lorsqu’ils passent une frontière et donc qu’ils aperçoivent une nouvelle signalisation», a expliqué le ministre luxembourgeois de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng). «Il s’agit du tout premier site de test transfrontalier en Europe», se réjouit le ministre, qui veut «fournir un cadre international à l’industrie, la recherche et la science».

Pour ce faire, «nous avons établi une réglementation transfrontalière commune», explique François Bausch. Ainsi, l’autorisation d’effectuer les tests dans l’un des pays est valide dans les deux autres, sur cette zone qui couvre le sud du Luxembourg, le Land de Sarre et la région de Metz.

(L'essentiel/dpa)