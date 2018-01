Le fuyard «n'a pas ouvert le feu» sur les policiers

L'individu arrêté à Weyler, sur la commune d'Arlon, mardi après-midi, était toujours en Belgique, mercredi, affirme la justice grand-ducale. Selon la police belge contactée par L'essentiel, «un dossier est en cours d'instruction» en vue de poursuivre le chauffard d'une trentaine d'années. Le parquet belge refuse toutefois d'en dire davantage pour le moment.

Un porte-parole de la justice luxembourgeoise précise à L'essentiel que l'homme est résident au Grand-Duché. Sa nationalité n'a pas été révélée. En outre, contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps, l'individu «n'a pas ouvert le feu» au moment de son arrestation, ajoute le porte-parole de la justice. Des premiers éléments laissaient penser qu'un échange de tirs avait eu lieu entre les forces de l'ordre et le fuyard au moment de son arrestation.

Celle-ci s'était déroulée mardi après-midi à l'issue d'une course poursuite entre le Luxembourg et la Belgique. Tout avait commencé vers 15h, près du centre commercial City Concorde. Un automobiliste avait voulu échapper à un contrôle de police et avait pris la fuite, en heurtant au passage une moto de police. L'impressionnante poursuite s'était terminée une demi-heure plus tard à Weyler par l'arrestation du contrevenant, sans faire de blessés.

