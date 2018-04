Les pollutions plus rapidement traitées en 2017

Après diverses réformes instaurées en 2016, les administrations de l'Environnement (AEV) de la Gestion de l’eau (AGE) et celle de la Nature et des Forêts (ANF) travaillent désormais main dans la main et ont gagné en efficacité pour mieux protéger l’environnement naturel et humain au Grand-Duché. C’est le message véhiculé, ce mardi à Luxembourg, par Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement et Camille Gira, secrétaire d’État au Développement durable et aux Infrastructures lors d’une conférence de presse qui a dressé le bilan de leurs interventions en 2017.

Avec plus de 6 000 autorisations délivrées, dont 2 400 par l’ANF, avec des délais d’attente réduits et 700 interventions effectuées, dont 490 pour l’ANF, c’est, dans les chiffres, l’administration de la Nature et des Forêts qui s’est particulièrement illustrée lors de l’année écoulée. Pour l’ANF, trois types d’infractions ont été régulièrement sanctionnées: les constructions en zone verte, la destruction de biotopes et le dépôt de déchets dans la nature.

Cinq dossiers concrets

«En intervenant plus rapidement, en traitant plus de dossiers sans oublier de permettre aux citoyens de signaler plus facilement tout type de pollution via Guichet.lu, nous avons démontré qu’il était possible de concilier développement économique et protection de l’environnement au Luxembourg», s’est félicitée Carole Dieschbourg. «Mais nous ne comptons pas en rester là pour 2018 où nous souhaitons encore améliorer la collaboration, via des formations, entre nos agents et la police ou les pompiers qui sont souvent les premiers à intervenir lors d’une pollution».

Cinq dossiers ont concrètement consacré l’étroite collaboration entre les trois administrations précitées: la fuite du produit «AdBlue» dans une station-service sur l’aire de Berchem, la pollution de l’Attert à proximité de l’usine Goodyear de Colmar-Berg, le contrôle des 27 entreprises situées dans la zone d’activités Um Monkeler/Dreischen entre Esch et Schifflange, le déversement accidentel de béton dans une forêt proche du Findel et enfin, l’inspection de 617 anciennes décharges, où l’érosion et des glissements de terrains ont posé des problèmes sur 18 d’entre elles.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)